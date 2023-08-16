За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 255570 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
650 российских оккупантов, 11 танков, 17 ракет и 6 БПЛА. Потери врага за 15 августа
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Потери врага
- личного состава — около 255 570 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 4324 (+11) ед,
- боевых бронированных машин 8380 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5152 (+24) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средства ПВО — 485 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4248 (+6),
- крылатые ракеты — 1404 (+17),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7614 (+30) ед,
- специальная техника — 773 (+4).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
нах ети щотчик нада ???