Налоговая решила проверить 17 операторов азартных игр. Список

Государственная налоговая служба до конца года проверит 17 операторов азартных игр. Об этом пишет Лига.

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Кого будут проверять

В ближайшие месяцы проверят следующих организаторов азартных игр:

ООО «Фавбет Гейм Слотс»

ООО «Соло Геймс» (First Casinо)

ООО «Генезис Гейм» (бренд Golden Bonus)

ООО «Ройал» (залы игровых автоматов под брендом Royal Club)

ООО «БГГ Технолоджиз Украина»

ТИО «Волна 4444»

ООО «Империя азарта»

ООО «Фан Гейм»

ООО «Фьорст Вин»

ООО «Айфар Групп»

ООО «Шторм Юкрейн» (казино «Шангри Ла»)

ООО «Фаворт Казино Компани»

ООО «Игральный клуб «Лорд»

ООО «Примум»

ООО «Биллионаре Казино Компани»

ООО «Казино «Премьер Дворец»

ООО «Небула Геймс»

Напомним

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) сообщила, что аннулировала ряд лицензий «в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами россии» и за неуплату лицензий, не указав в релизе названий наказанных компаний.