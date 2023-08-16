Государственная налоговая служба до конца года проверит 17 операторов азартных игр. Об этом пишет Лига.
Налоговая решила проверить 17 операторов азартных игр. Список
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Кого будут проверять
В ближайшие месяцы проверят следующих организаторов азартных игр:
- ООО «Фавбет Гейм Слотс»
- ООО «Соло Геймс» (First Casinо)
- ООО «Генезис Гейм» (бренд Golden Bonus)
- ООО «Ройал» (залы игровых автоматов под брендом Royal Club)
- ООО «БГГ Технолоджиз Украина»
- ТИО «Волна 4444»
- ООО «Империя азарта»
- ООО «Фан Гейм»
- ООО «Фьорст Вин»
- ООО «Айфар Групп»
- ООО «Шторм Юкрейн» (казино «Шангри Ла»)
- ООО «Фаворт Казино Компани»
- ООО «Игральный клуб «Лорд»
- ООО «Примум»
- ООО «Биллионаре Казино Компани»
- ООО «Казино «Премьер Дворец»
- ООО «Небула Геймс»
Напомним
Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) сообщила, что аннулировала ряд лицензий «в связи с наличием опосредованных отношений контроля резидентами россии» и за неуплату лицензий, не указав в релизе названий наказанных компаний.
Источник: Минфин
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