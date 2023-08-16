Lamborghini анонсировала первый полностью электрический автомобиль

Lamborghini объявила, что представит свой первый на 100% электрический автомобиль на автосалоне в Монтерее. Компания опубликовала тизер в своих социальных сетях, пишет Лига.

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Что известно

До сих пор Lamborghini не решалась выпускать электромобиль, ссылаясь на производительность. Между тем конкуренты не останавливаются на достигнутом, представив несколько полностью электрических гиперкаров, таких как Rimac Nevera мощностью 1914 л.с., который может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 1,74 секунды.

Для сравнения, Lamborghini Aventador SVJ Roadster разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды. Бренд спортивных автомобилей заявляет, что электрификация становится «все более конкретной и ощутимой». Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил в прошлом году, что его первая полностью электрическая модель будет более «пригодной для ежедневного использования».

Шеф-дизайнер бренда Митя Боркерт говорит, что новый электромобиль «возьмет 1000% дизайнерской ДНК Lamborghini». Он будет уникальным среди трех других моделей, включая Aventador, Huracan и Urus, которые также должны быть электрифицированы.

Первый электрический Lamborghini будет ездить на новой платформе SSP Sport, разработкой которой управляет Porsche. Бренд планирует выпустить электрическую модель в 2028 году, идеально совпадающую с 60-летием Lamborghini Espada.

Lamborghini обдумывает идею четырехместного седана с концептом Estoque, выпущенным в 2008 году, который, как ожидается, станет источником вдохновения первой полностью электрической модели.