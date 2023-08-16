16 августа европейская валюта подешевела на 4 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,96 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подешевел на четыре копейки. Курс НБУ
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Валютный рынок
15 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,00 гривен за евро.
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Источник: Минфин
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