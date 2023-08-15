Украинцам объяснили, как получить компенсации за уничтоженное россией жилье (инфографика)

Люди, чьи дома пострадали в результате российской агрессии, могут подать заявку на компенсацию по программе «єВідновлення». В общинах с 15 августа запускается работа комиссий, которые будут рассматривать вопросы компенсации за разрушенное жилье. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Заявку на такую компенсацию можно подать через Действие. Заявку уже подали 1,4 тысячи украинцев.

«36 тыс. граждан уже обратились за компенсациями для ремонта своего поврежденного жилья, а 7 тыс. получили средства для такого восстановления собственного дома», — заявил премьер во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, правительство выделило все необходимые ресурсы для выплаты возмещений, теперь скорость получения средств зависит от эффективности работы в общинах.

С подавшими заявки украинцами будут связываться представители местных властей

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков пояснил, что уже в ближайший месяц с подавшими заявки украинцами будут связываться представители местных властей для проверки необходимых документов и принятия окончательного решения.

«Итак, если ваше жилье разрушено в результате российской агрессии, то в первую очередь вы должны подать заявление на компенсацию», — отметил Кубраков.

Как подать заявку на компенсацию

Сделать это можно по следующей процедуре:

проверить, зарегистрировано ли жилье в Государственном реестре прав. Если нет — сделать это через ЦНАП, нотариус или в местных и поселковых советах.

подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой «єВідновлення» в приложении «Дия»;

заказать справку о несудимости. Компенсацию не смогут получить лица, судимые за преступления против основ национальной безопасности;

ждать сообщения от комиссии.

«Обратите внимание, что это единственный утвержденный порядок. Никакого другого не существует. Заказывать дополнительные справки, искать QR-коды, обращаться к посторонним лицам, обязательно фиксировать повреждения — не нужно», — подчеркнул Кубраков.

На этом этапе будут рассматриваться заявки только от единоличных собственников жилья. Для тех, чье жилье находится в совместной собственности, кто уже сделал ремонты, чье жилье находится на временно оккупированной территории — идет работа над механизмами, и уже осенью они будут представлены.

Также продолжает работать первый этап программы «єВідновлення» — денежной помощи от государства на ремонты. Подать заявку можно через «Дию». Уже согласована выплата на общую сумму 624,47 млн грн.