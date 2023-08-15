Минфин разместил на аукционе облигации на 6,4 миллиарда

На аукционе 15 августа Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 6,40 млрд грн в эквиваленте, что на 0,82 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 7,22 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

15 августа Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

394,72 млн. грн. под 17,80% с погашением 2 октября 2024 года;

124,73 млн грн под 18,35% с погашением 15 января 2025;

5,08 млрд грн под 19,50% с погашением 22 июля 2026 года.

В иностранной валюте:

19,99 млн евро под 3,11% с погашением 16 мая 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.