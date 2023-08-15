Курс валют на вечер 15 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 15 августа Закрытие 15 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,94/40,34 40,00/40,39 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,65 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,70, евро — 41,25−41,45 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.