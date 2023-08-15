Национальный банк обязал 18 небанковских финучреждений принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ обязал 18 небанковских финучреждений устранить нарушения
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Меры воздействия применяются к:
- Полному обществу «И Ломбард» ООО «Взаимопомощь» и Компания" (ЕГРПОУ 36857009);
- Полному обществу «Ломбард»
Неведров Ю. А.и Компания" (ЕГРПОУ 30602254);
- Полному обществу «Ломбард „Смарт“ ООО „Швединвест“ и Компания» (ЕГРПОУ 40176852);
- Полному обществу «Ломбард „Весы“ ООО „Авентус КНК“ и Компания» (ЕГРПОУ 30724442);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Старк Финанс» (ЕГРПОУ 39462386);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Галерон Финанс» (ЕГРПОУ 42703970);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Олимп Финанс Групп» (ЕГРПОУ 38545471);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Флай Финанс» (ЕГРПОУ 39807893);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Фнтех Решения» (ЕГРПОУ 42132885);
- Полному обществу «Лысенко и Компания — Ломбард» (ЕГРПОУ 36041214);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ДСД Финанс» (ЕГРПОУ 39656355);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК Экспо-Капитал» (ЕГРПОУ 39659953);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Юнит» (ЕГРПОУ 43484903);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Дата Финанс» (ЕГРПОУ 43086924);
- Обществу с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Евро Премьер Финанс» (ЕГРПОУ 38266983);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Юниверсал Компани» (ЕГРПОУ 40152242);
- Полному обществу «Универсальный ломбард «Грошович'ОК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая помощь» и Компания» (ЕГРПОУ 40485181);
- Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Финекстр» (ЕГРПОУ 41220734).
Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 1 сентября 2023 года.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 августа 2023 года.
Источник: Минфин
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