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15 августа 2023, 16:26 Читати українською

НБУ обязал 18 небанковских финучреждений устранить нарушения

Национальный банк обязал 18 небанковских финучреждений принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обязал 18 небанковских финучреждений принять меры по устранению нарушений и причин, способствовавших их совершению.
Фото: bank.gov.ua

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Меры воздействия применяются к:

  • Полному обществу «И Ломбард» ООО «Взаимопомощь» и Компания" (ЕГРПОУ 36857009);
  • Полному обществу «Ломбард» Неведров Ю. А. и Компания" (ЕГРПОУ 30602254);
  • Полному обществу «Ломбард „Смарт“ ООО „Швединвест“ и Компания» (ЕГРПОУ 40176852);
  • Полному обществу «Ломбард „Весы“ ООО „Авентус КНК“ и Компания» (ЕГРПОУ 30724442);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Старк Финанс» (ЕГРПОУ 39462386);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «Галерон Финанс» (ЕГРПОУ 42703970);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «Олимп Финанс Групп» (ЕГРПОУ 38545471);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Флай Финанс» (ЕГРПОУ 39807893);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Фнтех Решения» (ЕГРПОУ 42132885);
  • Полному обществу «Лысенко и Компания — Ломбард» (ЕГРПОУ 36041214);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ДСД Финанс» (ЕГРПОУ 39656355);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК Экспо-Капитал» (ЕГРПОУ 39659953);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Юнит» (ЕГРПОУ 43484903);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Дата Финанс» (ЕГРПОУ 43086924);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «Факторинговая компания «Евро Премьер Финанс» (ЕГРПОУ 38266983);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Юниверсал Компани» (ЕГРПОУ 40152242);
  • Полному обществу «Универсальный ломбард «Грошович'ОК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая помощь» и Компания» (ЕГРПОУ 40485181);
  • Обществу с ограниченной ответственностью «ФК «Финекстр» (ЕГРПОУ 41220734).

Указанные небанковские финансовые учреждения обязаны устранить нарушения сроком до 1 сентября 2023 года.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 августа 2023 года.

Источник: Минфин
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