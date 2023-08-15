В Фонде гарантирования рассказали, когда вкладчики ликвидированного банка Конкорд получат выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже на следующей неделе приступит к выплате гарантированного возмещения вкладчикам ликвидированного банка Конкорд. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«На сегодняшний день продолжается процесс формирования реестра вкладчиков. После объявления о начале выплат вкладчики банка — физические лица, в том числе физические лица-предприниматели — смогут получить свои средства в одном из 12 банков-агентов Фонда «, — говорится в сообщении.

Вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором хочет получить денежные средства. Кроме того, есть возможность получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно. Такую услугу на сегодняшний день предоставляют 5 банков-агентов.

Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам банка Конкорд, предназначенная к выплатам, составляет 639 млн грн.

«Благодаря действию нормы о полном возмещении по вкладам на период военного положения и трех месяцев после его завершения каждый вкладчик получит от Фонда средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня 1 августа, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», — отметили в Фонде.

Параллельно продолжается процесс формирования реестра акцептованных требований кредиторов, который будет сформирован и утвержден до 4 сентября 2023 года. Также производится инвентаризация активов и формирование ликвидационной массы банка Конкорд.

В течение месяца после утверждения реестра кредиторов, банком начнется удовлетворение требований кредиторов, приславших заявления с реквизитами для перечисления средств.

«Банк Конкорд — это 7 банк, ликвидацию которого Фонд приступил уже во время полномасштабного вторжения. И каждый раз, понимая условия, в которых живет и работает вся страна, мы начинали выплату возмещения вкладчикам и расчет с кредиторами досрочно, то есть раньше срока, отведенного законодательством.

Поэтому и выплату вкладчикам банка Конкорд Фонд планирует начать раньше, со следующей недели, ориентировочно после 21 августа. У Фонда достаточно средств для выплаты полной суммы возмещения всем вкладчикам. И уже по факту формирования реестра кредиторов и ликвидационной массы банка, мы приступим к расчету с кредиторами и Фонд гарантирования обеспечит возврат средств кредиторам банка в полном объеме", — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Напомним

«Минфин» писал, что правление Национального банка приняло решение о выводе с рынка банка Конкорд 1 августа.