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15 августа 2023, 12:37 Читати українською

Минцифры расширило услугу регистрации недвижимости в «Дие» еще на две области

Министерство цифровой трансформации расширило услугу регистрации недвижимого имущества на портале «Дия» на Полтавскую и Харьковскую области. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации расширило услугу регистрации недвижимого имущества на портале «Дия» на Полтавскую и Харьковскую области.
Фото: khm.gov.ua

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Услуга позволяет онлайн подтвердить свои права на недвижимое имущество. Это необходимо, чтобы воспользоваться «єВідновленням», поскольку сервис доступен только для владельцев зданий, зарегистрированных в Государственном реестре вещных прав.

Как воспользоваться услугой

  1. Авторизируйтесь на портале «Дия» с помощью КЭП.
  2. Заполните заявление.
  3. Загрузите документы о зарегистрированных до 1 января 2013 вещных правах на объект недвижимой собственности в формате PDF или JPEG.
  4. Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.

Зарегистрировать права на недвижимое имущество можно уже в 10-ти областях. В настоящее время онлайн-сервис доступен для Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.

Источник: Минфин
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