Министерство цифровой трансформации расширило услугу регистрации недвижимого имущества на портале «Дия» на Полтавскую и Харьковскую области. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Минцифры расширило услугу регистрации недвижимости в «Дие» еще на две области
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Услуга позволяет онлайн подтвердить свои права на недвижимое имущество. Это необходимо, чтобы воспользоваться «єВідновленням», поскольку сервис доступен только для владельцев зданий, зарегистрированных в Государственном реестре вещных прав.
Как воспользоваться услугой
- Авторизируйтесь на портале «Дия» с помощью КЭП.
- Заполните заявление.
- Загрузите документы о зарегистрированных до 1 января 2013 вещных правах на объект недвижимой собственности в формате PDF или JPEG.
- Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.
Зарегистрировать права на недвижимое имущество можно уже в 10-ти областях. В настоящее время онлайн-сервис доступен для Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.
Источник: Минфин
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