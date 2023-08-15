Индекс доллара вырос до максимума за месяц из-за проблем экономики Китая

Курс доллара достиг более месячного максимума, поскольку инвесторы искали убежища из-за опасений по поводу экономики Китая. Об этом сообщает Reuters.

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Индекс доллара, отслеживающий курс по основным мировым валютам, вырос на 0,3% до 103,170, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Источник сообщил агентству, что крупнейший частный застройщик Китая Country Garden впервые пытается отсрочить платеж по частным облигациям, что является новым признаком стресса в секторе.

Тем временем две китайские компании, зарегистрированные на бирже, заявили в выходные, что они не получали платежи по инвестиционным продуктам с последующим сроком погашения от управляющей компании Zhongrong International Trust Co.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала экономические проблемы Китая «фактором риска» для США, однако это не сильно подорвало ее оптимизм по отношению к американской экономике, сообщает Bloomberg.

«Замедление роста в Китае повлияет на его азиатских соседей, но некоторые последствия будут иметь место и в Соединенных Штатах», — отметила Йеллен.