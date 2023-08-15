Экономические проблемы Китая, Баффет делает ставку на строительный сектор США: что нужно знать утром

Американские индексы США выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,1%, а индекс Dow Jones — 0,1%.

Восстановление акций полупроводниковых и технологических компаний после распродажи на прошлой неделе оказало поддержку основным фондовым индексам США в понедельник.

Между тем, по итогам вчерашних торгов бумаги NVIDIA выросли более чем на 7% после того, как аналитики из Morgan Stanley назвали акции производителя чипов «лучшим выбором». На этом фоне индекс MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, отслеживающий динамику акций крупнейших американских производителей полупроводников, вырос в понедельник примерно на 3%.

Акции Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,2%, южнокорейский Kospi сократился на 0,8%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,3% и 1% соответственно, японский Nikkei вырос на 0,8%, а сингапурский STI практически не изменился.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой после выхода новых экономических данных из Китая, указывающих на замедление роста второй по величине экономики мира.

Китай сообщил о новых экономических данных, свидетельствующих о замедлении экономического роста

По данным Национального бюро статистики Китая (НБС), рост потребительских расходов, промышленного производства и инвестиций в основной капитал в стране по итогам июля продолжил замедляться.

В прошлом месяце розничные продажи в Китае выросли на 2,5% в годовом исчислении, снизившись по сравнению с ростом на 3,1% в июне. Это был самый слабый рост потребительских расходов с декабря прошлого года, когда Китай отменил строгие антиковидные ограничения, замечает CNN News.

В свою очередь, промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,7% по сравнению с ростом на 4,4% в июне, а инвестиции в основной капитал увеличились на 3,4% по сравнению с ростом на 3,8% месяцем ранее.

Представители НБС также сообщили, что больше не будут публиковаться данные о безработице среди китайской молодежи. По мнению экспертов, такое решение было принято, поскольку показатель достиг рекордных максимумов в предыдущие месяцы.

Уоррен Баффет сокращает долю в Activision и делает ставку на американских застройщиков

Согласно отчету за второй квартал 2023 года по форме 13 °F , Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила долю в акциях Activision Blizzard на 70% на фоне длительных усилий производителя видеоигр по слиянию с Microsoft, но при этом приобрела бумаги ряда строительных компаний, таких как DR Horton, NVR и Lennar.

Berkshire также сообщила о том, что во втором квартале продала свои доли в McKesson, Marsh & McLennan и Vitesse Energy, сократила позиции в Chevron, General Motors, Globe Life и Celanese, но при этом увеличила инвестиции в Capital One Financial и Occidental Petroleum.

Между тем, по итогам второго квартала 2023 года чистые продажи ценных бумаг Berkshire Hathaway составили почти $8 млрд.