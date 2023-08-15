«Армия восстановления» уже насчитывает почти 44 тысяч безработных

Государственная служба занятости выдала уже около 44 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По состоянию на 14 августа 2023 года, начиная с 1 октября прошлого года, участие в общественно полезных работах приняли 43 624 украинцев из 19 областей.

Где больше всего выдали направлений на работу

Больше всего направлений на работу было выдано в:

Харьковской области — 7 891,

Полтавской области — 6 770,

Донецкой области — 5 040,

Киевской области — 4 980,

Черниговской области — 4729.

На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах направлено уже 283 млн грн.

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.