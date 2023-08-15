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15 августа 2023, 9:33 Читати українською

«Армия восстановления» уже насчитывает почти 44 тысяч безработных

Государственная служба занятости выдала уже около 44 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная служба занятости выдала уже около 44 тыс.
Фото: ukrinform.uа

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По состоянию на 14 августа 2023 года, начиная с 1 октября прошлого года, участие в общественно полезных работах приняли 43 624 украинцев из 19 областей.

Где больше всего выдали направлений на работу

Больше всего направлений на работу было выдано в:

  • Харьковской области — 7 891,
  • Полтавской области — 6 770,
  • Донецкой области — 5 040,
  • Киевской области — 4 980,
  • Черниговской области — 4729.

На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах направлено уже 283 млн грн.

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн. Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+97
Skyden
Skyden
15 августа 2023, 9:58
#
Как по мне 6700 грн (178$) / месяц без вычета налогов за тяжелый физический труд это не работа и не «армия», это — рабство. Очень «стимулирующие и перспективные» условия для трудоспособного населения оставаться в стране в дальнейшем. Тем более смешно звучит сумма в 283 млн грн на эту «армию», учитывая масштабы распилов местных бюджетов на клумбах, барабанах, стадионах и т. д.
+
+36
Rubi0
Rubi0
15 августа 2023, 10:25
#
При этом если сравнивать послевоенное восстановления после 2 мировой, то тогда люди имели минималку + хотяб комнату в общаге, бесплатную медицину, ясли, садик, школы, путевки на море, санатории, детские лагеря. Сейчас же предлагают просто минималку ну может еще школу и то без продленки…
+
0
grioleg
grioleg
15 августа 2023, 10:35
#
50% «послевоенного восстановления после 2 мировой» робили полонені німці, жили вони в концтаборах СРСР.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
15 августа 2023, 11:33
#
Как они в канцтаборах могли что-то делать? :) Разве что нарды да шахматы для магазинов спорттоваров.

Советские граждане, конечно же восстанавливали.
+
0
Riojas
Riojas
15 августа 2023, 11:08
#
С одной стороны да, разнорабочий на стройке получает в два раза больше минимум. С другой — вы представляете там контингент, если их не взяли разнорабочими на стройку? Хоть что-то люди получают и при деле.
+
+67
TAN72
TAN72
15 августа 2023, 10:27
#
Армия рабов на минималка.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
15 августа 2023, 11:35
#
А мне почему-то армия зомби представилась.
+
0
mlp711141
mlp711141
15 августа 2023, 12:12
#
Даже соцработник в этой «армии восстановления» по вашему раб. И не важно: по домам пенсионерам разносить еду, помогать инвалидам по хозяйству, или быть канцелярской (конторской) крысой. Всё равно за минималку. А здоровье денег стоит (лекарства), проезд, питание, коммунальные тоже. Не имея своего жилья за эту сумму не прожить (разве что если тебе за копейки, не более 500 грн в месяц, сдают жильё в аренду, а ты моешься на работе, в туалет ходишь по возможности на работе, готовишь себе обед из своих продуктов на работе, а дома коммунальные максимально экономишь — только приходишь спать).
+
0
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
15 августа 2023, 12:21
#
Пиз*а, а не життя
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