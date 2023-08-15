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15 августа 2023, 9:01 Читати українською

Coinbase выходит на рынок Канады, PayPal создает криптохаб: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase выходит на рынок Канады

Американская криптобиржа Coinbase объявила о выходе на канадский рынок криптовалют 14 августа. Это решение следует за стратегическим сотрудничеством с компанией финансовых услуг People's Trust.

Канадские пользователи получили возможность вносить депозиты и выводить фиатные средства через сервис электронных переводов Interac. Согласно заявлению, эта услуга была наиболее востребована со стороны пользователей после официального запуска платформы в стране ранее в этом месяце.

Биржа также открыла доступ к подписному продукту Coinbase One, который предоставляет клиентам ряд преимуществ вроде бескомиссионной торговли и повышенного дохода от стейкинга.

В компании сослались на опрос Комиссии по ценным бумагам Онтарио, который показал готовность 30% канадцев приобрести криптовалюты в течение года. Это вдвое превышает число тех, кто владеет цифровыми активами сейчас.

В портфеле Coinbase присутствуют такие известные местные фирмы, как Dapper Labs, Minerva AI, Axelar, Horizon Blockchain Games и Zapper.

PayPal создает криптохаб для закрытого круга пользователей

Платежный гигант PayPal запустит хаб криптовалют для избранных пользователей — сервис по хранению и взаимодействию с цифровыми активами на аккаунте платформы. Подобные планы отражены в обновленном соглашении с пользователями.

Сроки запуска сервиса для всех категорий пользователей не уточняются. Cryptocurrencies Hub позволит совершать покупки посредством конвертации цифровых активов в фиат, получать/отправлять криптовалюты, а также смотреть рыночную информацию и образовательные материалы.

Ряд функций будет недоступен в некоторых штатах США.

Для подключения к сервису пользователь PayPal должен иметь «личную учетную запись и балансовый аккаунт с хорошей репутацией».

Cryptocurrencies Hub напрямую привяжут к аккаунту PayPal. Доступ к сервису будет возможен по существующим учетным данным.

Недельный лимит на покупки криптовалют установлен на уровне $100 000, переводов — $10 000.

Размер комиссий при покупке/продаже цифровых активов варьируется от $0,49 до 1,5% от сумм $1000 и выше. В случае конвертации в/из PYUSD этот показатель может достигать 1,75%. При переводе криптовалют пользователи заплатят сетевые сборы, компания не будет взимать комиссию.

Coca-Cola запустила NFT-коллекцию в сети Base

Американская компания Coca-Cola выпустила серию невзаимозаменяемых токенов под названием «Шедевр» (Masterpiece) в Ethereum-сети второго уровня Base от Coinbase.

NFT-коллекция основана на недавней рекламной кампании фирмы, которая частично создана с помощью искусственного интеллекта.

Токены Coca-Cola сочетают работы начинающих художников и мировые произведения искусства, включая «Крик» Эдварда Мунка и «Девушку с жемчужной сережкой» Йоханнеса Вермеера.

Сейчас доступны восемь различных NFT по цене от 0,0011 ETH до 0,014 ETH, которые создаются через платформу mint.fun.

Хакеры вывели $2,1 млн из протокола DeFi Zunami

Хакеры взломали протокол «доходного майнинга» Zunami Protocol. По данным компании PeckShield, работающей с безопасностью блокчейнов, из пулов ликвидности проекта хакеры вывели активов на $2,1 млн.

Специалисты PeckShield обнаружили подозрительные транзакции утром в понедельник, 14 августа. Средства из протокола Zunami были выведены в рамках двух транзакций. Сразу после вывода токены отправились в сервис микширования Tornado Cash.

По данным аналитиков PeckShield, в рамках атаки на Zunami хакеры воспользовались ошибкой смарт-контракта, которая рассчитывает цену активов. По сути, это была атака с помощью манипулирования цены актива.

Основатель компании SlowMist, которая также работает в области безопасности блокчейнов, рассказал об обнаружении этой уязвимости еще два месяца назад.

По словам Сянь Юя, команда Zunami была своевременно проинформирована об уязвимости, однако код смарт-контракта так и не исправили.

Источник: Минфин
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