За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 254 920 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 7 танков, 1 вертолет и 29 БПЛА. Потери врага за 14 августа
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Потери врага
- личного состава — около 254920 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4313 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 8370 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 5128 (+29) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средства ПВО — 482 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29),
- крылатые ракеты — 1387 (+8),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7584 (+22) ед,
- специальная техника — 769 (+3).
Источник: Минфин
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