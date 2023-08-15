15 августа европейская валюта подешевела на 21 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 40,00 гривен за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подешевело на 21 копейку. Курс НБУ
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Валютный рынок
14 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,21 гривны за евро.
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Источник: Минфин
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