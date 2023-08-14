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14 августа 2023, 19:16 Читати українською

Германия запланировала ежегодную военную поддержку Украины в €5 млрд к 2027-му — министр финансов Линднер

Правительство Германии заложило €5 млрд ежегодной военной помощи Украине до 2027 года. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает Forbes.

Правительство Германии заложило €5 млрд ежегодной военной помощи Украине до 2027 года.
Фото: depositphotos

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Что известно

Это решение еще предстоит утвердить парламенту Германии, уточнил Линднер. По его словам, кроме военного направления поддержка Украины Германией заключается также в гуманитарной сфере, поддержке живущих в стране украинских переселенцев и вкладах Германии в МВФ.

Линднер отметил, что с начала полномасштабной войны помощь Германии Украине составляет €22 млрд.

«Сейчас мы разговариваем с Украиной не как страна-донор, а как страна-партнер», — сказал министр.

Источник: Минфин
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