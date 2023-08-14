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14 августа 2023, 18:46 Читати українською

Mastercard покупает долю в финтех-подразделении африканской компании MTN за $5,2 млрд

MTN Group, ведущий оператор беспроводной связи в Африке, объявил, что Mastercard согласился приобрести миноритарный пакет акций их финансово-технологического бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.

MTN Group, ведущий оператор беспроводной связи в Африке, объявил, что Mastercard согласился приобрести миноритарный пакет акций их финансово-технологического бизнеса.
Фото: depositphotos

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Что известно

По соглашению, состоящему из двух частей, включая коммерческое соглашение по платежам и денежным переводам, которое будет использовать технологическую инфраструктуру Mastercard для расширения в Африке, и инвестиций в миноритарный пакет акций, главный исполнительный директор MTN, Ральф Мупита, отметил, что размер доли будет обнародован после закрытия сделки.

Это анонсировали в соответствии с растущим использованием мобильных телефонов в молодом и технически подкованном населении Африки, которое пользуется ими для доступа к услугам, включая банковские. Это создает перспективы для операторов беспроводной связи в финансовой технологической сфере.

Акции MTN выросли на 9,4% на фондовой бирже в Йоханнесбурге, это был самый высокий дневной прирост за год.

Последние операции MTN включают в себя продажу и обратную аренду мобильных вышек в Южной Африке, а также планы по продаже некоторых активов в Западной Африке.

Кроме того, у них есть пакет акций в компании IHS Holding, зарегистрированной на бирже Нью-Йорка, которую они могут продать.

Источник: Минфин
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