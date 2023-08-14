США объявили о пакете военной помощи Украине на $200 миллионов

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Помощь США

«Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине, поскольку она защищает свою территорию и защищает свой народ. Этот пакет, который оценивается в 200 миллионов долларов и осуществляется из ранее санкционированного президентского управления по сокращению расходов, включает боеприпасы для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, средства защиты от бронетехники и дополнительное оборудование для разминирования», — сообщил Госдеп.