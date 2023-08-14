Национальный банк аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям, а три — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ аннулировал лицензии четырем финансовым учреждениям
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Аннулирование лицензий
На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
-
у ПО «Малыш и Компания"-«Ломбард» (ЕГРПОУ 33705239);
-
у ООО «ФК «Аврора Стайл» (ЕГРПОУ 36798407);
-
у ООО «Финансовая компания «Стратег» (ЕГРПОУ 40003578);
-
у ООО «ФК «Деметра Финанс» (ЕГРПОУ 44439411).
На основании представленных документов ООО «ФК «Аврора Стайл», ООО «ФК «Деметра Финанс» и ООО «Глобалмани» (ЕГРПОУ 36425142) исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 августа 2023 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии