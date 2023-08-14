НБУ аннулировал лицензии четырем финансовым учреждениям

у ПО «Малыш и Компания"-«Ломбард» (ЕГРПОУ 33705239);

у ООО «ФК «Аврора Стайл» (ЕГРПОУ 36798407);

у ООО «Финансовая компания «Стратег» (ЕГРПОУ 40003578);

у ООО «ФК «Деметра Финанс» (ЕГРПОУ 44439411).

На основании представленных документов ООО «ФК «Аврора Стайл», ООО «ФК «Деметра Финанс» и ООО «Глобалмани» (ЕГРПОУ 36425142) исключены из Государственного реестра финансовых учреждений.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 августа 2023 года.