Курс валют на вечер 14 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 23 копейки в покупке и на 24 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 14 августа Закрытие 14 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,02/40,42 39,79/40,18 23/24

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,65 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,58, евро — 41,20−41,40 грн.

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