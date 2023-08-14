Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2023, 16:02 Читати українською

Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Полностью решить проблему невозможно

Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно. Об этом сказал в интервью Forbes народный депутат, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Полностью решить проблему блокирования налоговых накладных «белого» бизнеса невозможно.
Фото: comments.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ключевые факты

«Я не считаю, что эти вопросы вообще можно закрыть. Их можно уменьшить, над чем мы работаем», — сказал он.

По словам Гетманцева, коэффициент блокирования налоговых накладных держится на уровне 0,8% от общего количества зарегистрированных налоговых накладных уже три-четыре месяца.

«По результатам августа ожидаем уменьшение. Сейчас подготовлены очередные, уже третьи, изменения в постановление Кабмина № 1165, которые должны снизить этот процент вдвое. Это путь, по которому мы решаем проблему блокирования налоговых накладных. Я хочу, чтобы мы дошли до 0,2%. По непонятным причинам уже две недели указанные изменения лежат на согласовании в Министерстве финансов», — объяснил нардеп.

Гетманцев отметил, что Минфин пытается избежать возможных ошибок, которые могут привести к открытию схем мошенничества по НДС. «Однако это точно не основание для блокирования положительных и проработанных изменений», — добавил он.

По словам Гетманцева, прийти к тому, чтобы среди заблокированных будет 100% мошенников, невозможно, ведь некоторые «белые» операции по внешним признакам могут походить на фиктивные.

«Но блокировка — это ведь не приговор. Это просто необходимость предоставить документы для разблокировки. Да, это определенная нагрузка на бухгалтера, но, по моему мнению, это допустимые потери, когда мы говорим о финансировании армии в войну», — считает Гетманцев.

Напомним

Блокировка налоговых накладных — одна из самых больших проблем бизнеса в Украине. В октябре прошлого года Кабмин принял постановление № 1154 и ввел более тщательную проверку налоговых накладных.

Новые правила привели к блокированию более 1 млн. налоговых накладных. Бизнес до сих пор жалуется, что под блокировку попадает не только схемный, но и «белый» бизнес.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+44
Ivn
Ivn
14 августа 2023, 17:15
#
Брехло ще той. блокують ПН. І навіть якщо виграєш, рішення суду не виконується. І знову податкова між тими самими контрагентами при поставці аналогічного товару знову блокує, і адміністративне оскарження в ДПС теж нічого не дає. печаль
+
+15
vovan9870
vovan9870
14 августа 2023, 17:54
#
По ідеї, якщо рішення суду позитивне, а далі все блокується, то це вина податкової - що вона не внесла поправки до свого алгоритму блокування за результатами рішення суду. Відповідно, знову суд, і на цей раз уже компенсація моральної шкоди і матеріальних збитків чи не отриманої вигоди. Фінансування податкової тепер прекрасне, компенсувати є чим.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами