Экс-владелец обанкротившегося Златобанка не смог отсудить у НБУ почти 500 миллионов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 августа 2023, 15:38 Читати українською

Экс-владелец обанкротившегося Златобанка не смог отсудить у НБУ почти 500 миллионов

Компания «Авангард-Экспо» — крупнейший акционер обанкротившегося в 2015 году Златобанка, не смогла отсудить у Нацбанка 499,62 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Компания «Авангард-Экспо» — крупнейший акционер обанкротившегося в 2015 году Златобанка, не смогла отсудить у Нацбанка 499,62 млн грн.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

31 июля 2023 г. Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы акционера ПАО «Златобанк» и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым было отказано в удовлетворении взыска ущерба с Национального банка в пользу акционера Златобанка.

«Пока идет процедура ликвидации банка. Как отметил суд, истец продолжает быть акционером этого банка, он не был лишен права собственности на акции, а лишь ограничен в праве на управление банком, что свидетельствует об отсутствии ущерба», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Предыстория

Правление НБУ 13 февраля 2015 приняло постановление № 105 «Об отнесении Златобанка к категории неплатежеспособных».

Акционеры банка в судебном порядке добились обжалования решения о признании банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.

В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО «Злато», изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, никоим образом не регламентирующими банкротство банков.

Национальный банк добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве Златобанка, что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Авангард-Экспо обратилось в суд с иском к НБУ о возмещении ущерба. Хозяйственный суд города Киева 17 января 2023 отказал компании в удовлетворении Златобанка. Законность этого решения подтвердил суд апелляционной инстанции.

ООО «Авангард-Экспо» являлось владельцем 97,94% акций Златобанка. Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами