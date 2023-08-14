Экс-владелец обанкротившегося Златобанка не смог отсудить у НБУ почти 500 миллионов

Компания «Авангард-Экспо» — крупнейший акционер обанкротившегося в 2015 году Златобанка , не смогла отсудить у Нацбанка 499,62 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Что известно

31 июля 2023 г. Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы акционера ПАО «Златобанк» и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым было отказано в удовлетворении взыска ущерба с Национального банка в пользу акционера Златобанка.

«Пока идет процедура ликвидации банка. Как отметил суд, истец продолжает быть акционером этого банка, он не был лишен права собственности на акции, а лишь ограничен в праве на управление банком, что свидетельствует об отсутствии ущерба», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Предыстория

Правление НБУ 13 февраля 2015 приняло постановление № 105 «Об отнесении Златобанка к категории неплатежеспособных».

Акционеры банка в судебном порядке добились обжалования решения о признании банка неплатежеспособным, что заблокировало процедуру его ликвидации.

В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО «Злато», изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, никоим образом не регламентирующими банкротство банков.

Национальный банк добился в суде отмены возбуждения дела о банкротстве Златобанка, что позволило вернуть процедуру ликвидации банка в правовое поле и продолжить его ликвидацию.

Авангард-Экспо обратилось в суд с иском к НБУ о возмещении ущерба. Хозяйственный суд города Киева 17 января 2023 отказал компании в удовлетворении Златобанка. Законность этого решения подтвердил суд апелляционной инстанции.

ООО «Авангард-Экспо» являлось владельцем 97,94% акций Златобанка. Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.