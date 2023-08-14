Банки выдали за неделю доступные кредиты на 2,1 миллиарда

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Сколько выдано кредитов

За время действия военного положения заключено 34 837 кредитных договоров на 133,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора — 26 824 кредитных договора на 72,3 млрд грн.

Из них 6,15 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,34 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,19 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов; 33,42 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 57,45 млрд грн — на антивоенные цели.

В то время как с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 69 659 кредитов на 223,4 млрд грн, из которых 47,3 тыс. — от банков государственного сектора экономики на 98,9 млрд грн.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства, единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда. По программе «Доступные кредиты 5−7−9%» Фонд заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.