В понедельник, 14 августа, Украина осуществляет импорт электроэнергии из Словакии, Польши и Молдовы на протяжении всех суток с максимальной мощностью до 850 МВт в отдельные часы. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Импорт электроэнергии. В Укрэнерго говорят, что импорт осуществляется из трех стран
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Потребление
Как отмечают в компании, экспорт электроэнергии отсутствует. 13 августа максимум потребления был наименьший с начала августа.
«Он был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день пятницу 11 августа», — уточняют энергетики.
Уменьшение пика потребления связывают как с понижением температуры, так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных.
Источник: Минфин
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