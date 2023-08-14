Импорт электроэнергии. В Укрэнерго говорят, что импорт осуществляется из трех стран

Потребление

Как отмечают в компании, экспорт электроэнергии отсутствует. 13 августа максимум потребления был наименьший с начала августа.

«Он был на 6,8% ниже по сравнению с показателями предыдущего воскресенья и на 4% меньше вечернего максимума в рабочий день пятницу 11 августа», — уточняют энергетики.

Уменьшение пика потребления связывают как с понижением температуры, так и с более распределенным в течение суток графиком использования мощных бытовых приборов, что характерно для выходных.