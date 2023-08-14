Уже с середины сентября украинцы могут заказывать курьера от Новой почты в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их родным домой, в Украину. Это будет уже седьмая и восьмая страны Европы, в которых будет работать Nova Post.
Новая почта стартует с адресной доставкой в Латвии и Эстонии
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«В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь именно те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего. Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии — в ноябре», — говорит Светлана Книжка, CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии.
Курьерская служба будет работать по будням с 8−00 до 17−00, можно будет отправить или получить документы и посылки до 30 кг. Доставка от 5 дней.
Как отправить с адреса
Чтобы отправить по адресу, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.
Напомним
Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.
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