Новая почта стартует с адресной доставкой в Латвии и Эстонии

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«В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь именно те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего. Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии — в ноябре», — говорит Светлана Книжка, CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии.



Курьерская служба будет работать по будням с 8−00 до 17−00, можно будет отправить или получить документы и посылки до 30 кг. Доставка от 5 дней.

Как отправить с адреса

Чтобы отправить по адресу, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.

Напомним

Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.