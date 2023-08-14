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14 августа 2023, 11:56 Читати українською

Туркменистан отказался поставлять российский газ в Китай

Планы Кремля создать «газовый союз» в Средней Азии, чтобы качать больше газа в Китай, встретили сопротивление со стороны Туркменистана — крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Китай. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на The Moscow Times.

Планы Кремля создать «газовый союз» в Средней Азии, чтобы качать больше газа в Китай, встретили сопротивление со стороны Туркменистана — крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Китай.
Фото: depositphotos

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Что известно

Туркменистан не планирует подключать россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР, заявил МИД страны.

Утверждения москвы о расширении «газового союза», к которому кремль пригласил Казахстан и Узбекистан, вызывают вопросы и непосредственно затрагивают интересы Туркменистана, отмечается в релизе министерства.

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан уже вместе обеспечивают Китай газом — трубопроводом, построенным государственным «Туркменгазом» и китайской CNPC. Из 55 млрд кубометров в год на туркменский газ приходится 40 млрд кубометров, а остаток поставляют Узбекистан и Казахстан.

«В существующую схему распределения объемов поставляемого в Китай газа планы по расширению состава участников проекта газопровода „Туркменистан — Китай“ не входят», — отмечает МИД.

Ведомство добавляет, что какие-либо изменения в схемах и объемах поставок должны быть согласованы с Ашхабадом, но такие переговоры не проводились.

План россии заключался в том, чтобы поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы, возникающие в этих странах, отправить в КНР.

Напомним

В 2022 году по трем действующим трубопроводам Китай импортировал из Туркменистана 35 млрд кубометров газа, заплатив за него $10,3 млрд.

Российские поставки по запущенному в 2019 году газопроводу «Сила Сибири» составили 16 млрд кубометров, а их стоимость оказалась в 2,5 раза ниже — около $4 млрд.

Источник: Минфин
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