Падение российской валюты: доллар превысил 100 рублей

Курс российского рубля на Московской бирже продолжает падать к доллару , евро и китайскому юаню. Об этом сообщает российский Forbes.

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Падение рубля

Американская валюта в ходе торгов превысила 100 рублей впервые за последние 16 месяцев.

К 9:15 по Киеву американская валюта достигла почти 100,5 рубля — на 1,07 рубля больше, чем было на закрытии торгов 11 августа.

Кроме того, курс евро вырос до 109,2 рубля, юань также растет до 13,7 рубля.

Напомним

По данным Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.