Рынки Азии падают, а нефть растет седьмую неделю подряд: что нужно знать утром

Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно

S&P 500 потерял 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq упал на 1,9%, а индекс Dow Jones вырос на 0,3%.

Одной из основных причин смешанной динамики на американском рынке акций на прошлой неделе стало продолжительное снижение стоимости бумаг технологических компаний, которое происходит на фоне сохраняющихся опасений по поводу слишком завышенных оценок для сектора.

Кроме этого, растущая третью неделю подряд доходность казначейских облигаций США также оказывает давление на американский рынок акций, замечает Seeking Alpha.

На этой неделе инвесторы будут внимательно следить за квартальными финансовыми отчетами Home Depot, Target и Walmart, а также ждать публикации данных о розничных продажах в США.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,9%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%, китайский Shanghai Composite сократился на 3%, а японский Nikkei и сингапурский STI выросли на 0,9% и 0,7% соответственно.

В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на фоне растущих опасений по поводу кризиса в секторе недвижимости Китая.

Акции китайского застройщика Country Garden упали до нового исторического минимума

В ходе сегодняшних торгов бумаги Country Garden потеряли более чем на 15%, достигнув нового минимума. При этом с начала месяца капитализация компании снизилась примерно на 50%.

Все — из-за приостановки торгов облигациями Country Garden на материковом Китае на фоне усугубления долговых проблем компании.

Падение акций крупнейшего частного застройщика страны привело к более широкой распродаже на рынке акций Китая, поскольку долговые проблемы подрывают перспективы краткосрочного восстановления как самого сектора недвижимости страны, так и китайской экономики в целом, замечает Reuters.

Между тем, сектор недвижимости Китая, который является основой для экономики страны, испытывает трудности еще с конца 2021 года, сталкиваясь с падением продаж, дефицитом ликвидности и серией дефолтов застройщиков.

Акции энергетических компаний США стремительно растут, поскольку нефть дорожает седьмую неделю подряд

На фоне укрепления нефтяных цен отраслевой индекс США — S&P 500 Energy — был лидером роста на прошлой неделе среди всех секторов в составе S&P 500, увеличившись на 4,7%.

Наибольшим ростом на неделе отметились акции таких энергетических компаний США, как Ranger Energy Services (+19,5%), Genesis Energy (+18,1%) и VAALCO Energy (+16,4%).

Текущее ралли в акциях американских энергетических компаний происходит на фоне роста фьючерсов на нефть WTI и Brent седьмую неделю подряд — самой длинной победной серии с февраля 2022 года. Все благодаря продолжающемуся сокращению предложения нефти из Саудовской Аравии, в то время как уровень мирового спроса на энергоресурсы остается довольно высоким, несмотря на более медленный, чем ожидалось, рост экономики Китая.

По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent выросли на 0,6% до $86,81 за баррель. Контракты на WTI прибавили 0,4% до $83,19.