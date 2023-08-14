За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 253850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
530 российских оккупантов, 8 танков и 9 БПЛА. Потери врага за 13 августа
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Потери врага
- личного состава — около 254 380 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4306 (+8) ед,
- боевых бронированных машин 8354 (+19) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 479 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9),
- крылатые ракеты — 1379 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) ед,
- специальная техника — 766 (+6).
Источник: Минфин
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