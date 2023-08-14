В Украине теневая занятость достигает 9% — Гоструда

Поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения. Об этом заявил первый заместитель начальника Центрального межрегионального управления Госслужбы по труду Андрей Харченко, пишет «Украинское радио».

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Теневая занятость

«Человек не может заставить работодателя заключить трудовые отношения, потому что работодатель сам должен понимать, что это его прямая обязанность, поскольку официальное трудоустройство гарантировано Конституцией и другими нормативно-правовыми актами в сфере регулирования трудовых отношений. Работодатель должен понимать, что создавая новые рабочие места, он может получить как государственную поддержку, так и компенсацию», — сказал Харченко.

По его словам, если говорить о внутренне перемещенных лицах, то государство предусматривает компенсацию на выплату заработной платы работникам. Также предусмотрена компенсация затрат на обучение, переподготовку и повышение внутренне перемещенных лиц или других работников.

Штраф за одного неоформленного работника — 67 000 гривен

В связи с военным положением в Украине приостановили проведение плановых и внеплановых проверок с соблюдением, в частности, законодательства о труде.

Но, начиная с 16 июня 2023 года, приказом Министерства экономики Гоструда разрешили проводить внеплановые проверки, в частности, относительно незадекларированного труда.

«То есть по состоянию на сегодняшний день работодатель, сознательно уклоняющийся от оформления работников, может быть привлечен как к административной ответственности, так и к уголовной. А также к нему могут быть применены финансовые санкции, то есть наложен штраф. Штраф за одного неоформленного работника составляет 10 минимальных заработных плат, то есть 67 000 гривен. Если же будут выявлены факты, что работодатель совершает такое правонарушение повторно, то штраф увеличивается втрое — 30 минимальных заработных плат, или 200 000 гривен. То есть предусмотрены существенные штрафы за использование нелегального труда», — отмечает Харченко.