Абанк продлил акцию для тех, кто желает оформить карту «АТБ» и получить кешбэк 50 грн, до 30.09.2023!
Абанк продлил действие самого выгодного предложения для клиентов до конца сентября
Карта «АТБ» от Абанка позволяет делать покупки в сети магазинов АТБ со скидкой 5% на товары со специальными ценниками красного цвета и до 40% — на выбранные товары по акции «Міцні знижки».
Поэтому, если клиент еще никогда не имел карты «АТБ», но желает делать покупки выгодно — ему нужно открыть карту, совершить покупку в супермаркете АТБ от 100 грн и получить 50 грн на счет кешбэка.
Оформить карту «АТБ» можно:
- в мобильном приложении А24;
- в любом отделении Абанка;
- купив пластиковую карту «АТБ» в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировав ее в мобильном приложении А24 за несколько минут.
На сегодня Абанком выдано уже почти 600 тыс. карт «АТБ»!
С картами «АТБ» от Абанка клиенты уже сэкономили более 14 млн грн на покупках, а АТБ, а на этой неделе смогут это увидеть в новой версии приложения ABank24, в которой появится меню «Программы лояльности», где клиенты смогут просмотреть полученные скидки, аналитику по покупкам, а также другие фишки, которые заинтересуют каждого клиента.
Дополнительно клиенты Абанка получают до 20% кешбэка на покупки в разных магазинах, поэтому с картой «АТБ» можно получить еще и кешбэк от банка на продукты.
Об Абанке:
АО «А-БАНК» представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков
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