Евро подешевел на 7 копеек. Курс НБУ

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

11 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,28 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.