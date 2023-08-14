14 августа европейская валюта подешевела на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,21 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подешевел на 7 копеек. Курс НБУ
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Валютный рынок
11 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,28 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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