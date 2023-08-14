Сколько стоит комплексная разработка сайта

Присутствие компании в сети позволяет вывести бизнес на новый этап развития. Владельцев будущего ресурса интересует, сколько стоит создание сайта . На этот вопрос сразу не сможет ответить ни один разработчик, ведь смета зависит от многих показателей: размера, дизайна, функциональности платформы. Специалисты компании «Красный Хамелеон» рассчитают стоимость создания сайта под ключ каждому клиенту персонально.

Из каких элементов формируется стоимость разработки сайта

Чтобы создать веб ресурс, необходимо время на разработку идеи, сбора и анализа данных, оценку ниши, работу над каждой частью будущей платформы. На формирование цены оказывает влияние размер сайта и срочность проекта. Одностраничные ресурсы и огромные площадки для электронной коммерции требуют разных усилий на запуск их в работу. Ценовой диапазон разнится зависимо от того, будет ли создаваться сайт по шаблону или специалисты реализуют индивидуальную разработку.

Стоимость сайта под ключ образуется, исходя из таких заданий:

Выбор доменного имени. Его клиент вбивает в строку браузера, чтобы попасть на интернет-платформу.

Хостинг сайта. Благодаря услуге ресурс доступен для пользователя в режиме 24/7.

Система управления. Она может быть бесплатной и платной. Цена зависит от выбранного движка.

Составление технического задания для группы специалистов, которые работают над запуском платформы.

Дизайн страниц сайта. Чем их больше, тем выше стоимость работ.

Верстка веб ресурса. В основном цены на услугу не фиксированные и зависят от сложности проекта, персональных требований к сайту и др.

Наличие дополнительных функциональных возможностей сайта. Программисты работают над каждой страницей платформы, что влияет на общую смету.

Наполнение сайта полезным контентом. Качество и соответствие текстов SEO-требованиям влияет на продвижение ресурса в сети.

Сопровождение сайта после запуска.

Для увеличения конверсии недостаточно самого присутствия в интернете — необходимо постоянно обслуживать сайт и продвигать его в поисковых системах. Больше о важности и популярности услуг SEO-продвижения можно узнать здесь. Учитывая все факторы, стоимость создания сайта варьируется от 10 до 80 тыс. грн.

Как тип сайта влияет на общую стоимость проекта по его разработке

Когда клиент заказывает разработку сайта, специалисты веб агентств в первую очередь задают вопрос: а для каких целей необходим ресурс? От заданий, которые должна выполнять платформа, зависит объем и сложность сайта, соответственно, и цена проекта. На окончательную стоимость влияет, какой набор функций будет иметь ресурс.

Например, если необходимо создать два интернет-магазина на одном движке, но в первом будут размещаться 500 товаров, а во втором две тысячи, разработка второго обойдется его владельцу дороже. Больше усилий идет на проектирование сайтов электронной коммерции. Они должны быть оснащены дополнительными функциями, включать надежную защиту персональной информации пользователей и правильно продвигаться в сети.