За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 253850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
560 российских оккупантов, 3 танка и 3 БПЛА. Потери врага за 12 августа
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Потери врага
- личного состава — около 253 850 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4298 (+3) ед,
- боевых бронированных машин 8335 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5072 (+19) ед,
- РСЗО — 713 (+0) ед,
- средства ПВО — 477 (+5) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4204 (+3),
- крылатые ракеты — 1379 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7543 (+20) ед,
- специальная техника — 760 (+1).
Источник: Минфин
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