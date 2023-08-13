Binance подаст заявку для регистрации криптобиржи на Тайване

Криптобиржа Binance планирует получить регистрацию на Тайване в соответствии с местным законом о борьбе с отмыванием денег, сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.

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Что известно

Собеседники издания рассказали, что в ходе закрытого заседания 8 августа с участием поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) представитель Комиссии по финансовому надзору (FSC) сообщил, что Binance подаст заявку на регистрацию.



Тайвань требует от VASP соблюдения своих законов о борьбе с отмыванием денег с того момента, как в июле 2021 года FSC ввела соответствующие правила. До настоящего времени никаких других документов по регулированию сферы криптовалют властями острова не принималось, уточняет издание.



Binance в мае зарегистрировала на Тайване компанию Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles), по данным реестра Министерства торговли. В числе видов деятельности указаны услуги в сферах программного обеспечения, обработки данных, платежей, венчурного инвестирования и других.

Напомним

В августе Binance получила лицензии поставщика услуг биткоинов и цифровых активов в Сальвадоре. На данный момент криптобиржа имеет лицензии на предоставление своих услуг в 18 странах мира.