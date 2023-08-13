Нацбанк предлагает к обсуждению требования к раскрытию информации и размещению информационного документа о стандартном страховом продукте на вебсайтах страховщиков и страховых посредников. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ обяжет страховщиков публиковать информацию об условиях страхования
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Что потребует Нацбанк:
- размещение на сайте страховщика информации об очередности удовлетворения требований потребителей по договорам страхования, которые могут возникнуть в случае признания страховщика банкротом;
- размещение на сайте страховщика и страхового посредника информации об основных условиях страхового продукта, включая особенности раскрытия такой информации по классам страхования жизни;
- размещение информации о страховом продукте наряду с каждой программой страхования, если страховым продуктом предусмотрено две или более программ страхования;
- требования к форме и содержанию информационного документа о стандартном страховом продукте, который размещается на сайте страховщика как отдельный документ в формате pdf и на сайте страхового посредника в форме ссылки на такую информацию.
Публичное обсуждение проекта постановления будет продолжаться в течение одного месяца.
Источник: Минфин
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