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13 августа 2023, 11:16 Читати українською

С начала года обменники уплатили в бюджеты более 173 миллионов налогов

По состоянию на 1 августа в реестр пунктов обмена валют включено 3 753 учреждения, которые за 7 месяцев 2023 уплатили в бюджеты всех уровней 173,7 млн грн налогов. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По состоянию на 1 августа в реестр пунктов обмена валют включено 3 753 учреждения, которые за 7 месяцев 2023 уплатили в бюджеты всех уровней 173,7 млн грн налогов.
Фото: depositphotos

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Поступление в бюджет

«Стали поступления в бюджет продолжают обеспечивать плательщики, имеющие пункты обмена валют. За 7 месяцев текущего года из пунктов обмена валют в бюджеты всех уровней поступило 173,7 млн грн», — отметил Гетманцев.

Он отметил, что на 1 августа 2023 в реестр пунктов обмена включено 3 753 обменников от 60 юридических лиц.

«По сравнению с началом года количество пунктов обмена увеличилось на 13, хотя и произошло незначительное сокращение юридических лиц (-4)», — подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что за весь 2021 год вся отрасль уплатила всего 21 млн грн налогов.

То есть, в текущем году обменники уплатили почти в 8 раз больше налогов, чем в период до войны.

Источник: Минфин
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