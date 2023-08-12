В Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется

Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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«Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, потенциально можно получить субсидию», — говорится в сообщении.

В то же время, кроме материального, еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов и т. п. ).

Изменения

Дополнительно нынешним летом Кабмин упростил критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.

При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, состоящих за границей более 60 дней.

Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год.

Расчет размера обязательного платежа и субсидии

Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии, приведено на примере семьи, состоящей из 4-х человек (супруг, жены и двое детей).

Для расчета: