Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется
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«Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, потенциально можно получить субсидию», — говорится в сообщении.
В то же время, кроме материального, еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов
Изменения
Дополнительно нынешним летом Кабмин упростил критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.
При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, состоящих за границей более 60 дней.
Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год.
Расчет размера обязательного платежа и субсидии
Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии, приведено на примере семьи, состоящей из 4-х человек (супруг, жены и двое детей).
Для расчета:
- размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами — 3500 грн
- муж и жена работают, их месячный доход — 15 000 грн
- базовый коэффициент — 2
- базовая норма платы за услуги — 15
- прожиточный минимум с 1 января 2023 года — 2589 грн.
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