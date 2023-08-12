Нацбанк оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

Национальный банк оштрафовал три финансовых компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Кого оштрафовали

Штрафы наложены на:

ООО «Рендолф Капитал» (ЕГРПОУ 39433342);

ООО «Кредит Ту Ю» (ЕГРПОУ 40094068);

ООО «Олимп Финанс Групп» (ЕГРПОУ 38545471);

ПО «Ломбард „Украинская казна“ Смехович Г. В. и Компания» (ЕГРПОУ 37476622);

и Компания» (ЕГРПОУ 37476622); ПО «Хруща и компании „Ломбард АВК“ (ЕГРПОУ 32241717);

ПО „Ломбард Юрен Варгола Ю. В. и Компания“ (ЕГРПОУ 20931700);

и Компания“ (ЕГРПОУ 20931700); ПО „Ломбард ООО „Фоксерд Продакшн“ и Компания“ (ЕГРПОУ 43424624);

ПО „Ломбард Сакура“ Кочанова А. В. и Компания» (ЕГРПОУ 35771633);

и Компания» (ЕГРПОУ 35771633); ПО «Лучший Ломбард» Богдан Ю. М. и Компания" (ЕГРПОУ 36862747);

и Компания" (ЕГРПОУ 36862747); ПО «Ломбард «Бабенко и Компания» (ЕГРПОУ 36713504);

ПО «Лысенко и Компания-Ломбард» (ЕГРПОУ 36041214).

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу 14 августа 2023 года.

Уплатить штраф провайдеры финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.