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12 августа 2023, 14:04 Читати українською

Нацбанк оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

Национальный банк оштрафовал три финансовых компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк оштрафовал три финансовых компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.
Фото: bank.gov.ua

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Кого оштрафовали

Штрафы наложены на:

  • ООО «Рендолф Капитал» (ЕГРПОУ 39433342);
  • ООО «Кредит Ту Ю» (ЕГРПОУ 40094068);
  • ООО «Олимп Финанс Групп» (ЕГРПОУ 38545471);
  • ПО «Ломбард „Украинская казна“ Смехович Г. В. и Компания» (ЕГРПОУ 37476622);
  • ПО «Хруща и компании „Ломбард АВК“ (ЕГРПОУ 32241717);
  • ПО „Ломбард Юрен Варгола Ю. В. и Компания“ (ЕГРПОУ 20931700);
  • ПО „Ломбард ООО „Фоксерд Продакшн“ и Компания“ (ЕГРПОУ 43424624);
  • ПО „Ломбард Сакура“ Кочанова А. В. и Компания» (ЕГРПОУ 35771633);
  • ПО «Лучший Ломбард» Богдан Ю. М. и Компания" (ЕГРПОУ 36862747);
  • ПО «Ломбард «Бабенко и Компания» (ЕГРПОУ 36713504);
  • ПО «Лысенко и Компания-Ломбард» (ЕГРПОУ 36041214).

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу 14 августа 2023 года.

Уплатить штраф провайдеры финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Источник: Минфин
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