Национальный банк оштрафовал три финансовых компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов
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Кого оштрафовали
Штрафы наложены на:
- ООО «Рендолф Капитал» (ЕГРПОУ 39433342);
- ООО «Кредит Ту Ю» (ЕГРПОУ 40094068);
- ООО «Олимп Финанс Групп» (ЕГРПОУ 38545471);
- ПО «Ломбард „Украинская казна“
Смехович Г. В.и Компания» (ЕГРПОУ 37476622);
- ПО «Хруща и компании „Ломбард АВК“ (ЕГРПОУ 32241717);
- ПО „Ломбард Юрен
Варгола Ю. В.и Компания“ (ЕГРПОУ 20931700);
- ПО „Ломбард ООО „Фоксерд Продакшн“ и Компания“ (ЕГРПОУ 43424624);
- ПО „Ломбард Сакура“
Кочанова А. В.и Компания» (ЕГРПОУ 35771633);
- ПО «Лучший Ломбард»
Богдан Ю. М.и Компания" (ЕГРПОУ 36862747);
- ПО «Ломбард «Бабенко и Компания» (ЕГРПОУ 36713504);
- ПО «Лысенко и Компания-Ломбард» (ЕГРПОУ 36041214).
Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу 14 августа 2023 года.
Уплатить штраф провайдеры финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Источник: Минфин
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