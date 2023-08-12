За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 253 290 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 5 танков и 4 БПЛА. Потери врага за 11 августа
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Потери врага
- личного состава — около 253290 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4295 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8324 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 5053 (+10) ед,
- РСЗО — 713 (+0) ед,
- средства ПВО — 472 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4201 (+4),
- крылатые ракеты — 1378 (+1),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7523 (+12) ед,
- специальная техника — 759 (+3).
Источник: Минфин
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