К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 11 августа
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Закрытие 11 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,19/40,58
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40,08/40,48
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11/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,67 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,55, евро — 41,30−41,47 грн.
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Источник: Минфин
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