Курс валют на вечер 11 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 11 августа Закрытие 11 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,19/40,58 40,08/40,48 11/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,67 грн. Евро покупают за 40,85 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,55, евро — 41,30−41,47 грн.

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