Кредитование в гривне растет: бизнес и население активнее берут ссуды

Гривневые кредиты, выданные корпоративному сектору в июле, выросли на 1,5 млрд грн (+0,3%) — до 496,8 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные НБУ.

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Кредитование бизнеса

Увеличение кредитования фиксируется второй месяц подряд: до этого бизнес-кредиты сокращались с мая прошлого года. За последние два месяца кредитование бизнеса в гривне увеличилось на 3,4 млрд. грн. (+0,7%).

Процентная ставка по новым кредитам бизнеса в гривне снизилась с 20,4% в мае до 19,7% в июле.

Основным каналом выдачи новых кредитов остается государственная программа 5−7-9, по которой с начала полномасштабной войны выданы кредиты бизнесу на 131,7 млрд грн.

Кредитование населения

Гривневое кредитование населения в июле увеличилось на 1,7 млрд грн (+0,9%). За семь месяцев 2023 портфель гривневых кредитов населению вырос на 0,5 млрд грн (+0,3%).

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Гетманцев отметил, что стимулом для увеличения кредитования населения должно стать расширение государственной программы «єОселя» (ипотека под 7% субсидируемая государством), которая стала доступной для широких категорий граждан с августа этого года.

В июле по программе «єОселя» выдано наибольшее количество кредитов с начала ее работы — 571 на 843 млн грн, что составляет половину всех кредитов населению, выданных за этот месяц.

По данным Укрфинжилья, с начала 2023 года (по состоянию на 8 августа) выдано 1923 льготных ипотечных кредита на сумму 2,7 млрд грн. Всего с начала действия программы с октября 2022 года ипотеку оформило 2400 семей. До конца этого года ожидается, что их количество должно возрасти до 10 000 семей.