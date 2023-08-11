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11 августа 2023, 13:01 Читати українською

НБУ прокомментировал снижение инфляции в июле

В июле 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) и дальше замедлялась — до 11,3% с 12,8% в июне. В месячном измерении зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,6%. НБУ прокомментировал падение инфляции

В июле 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) и дальше замедлялась — до 11,3% с 12,8% в июне.
Фото: bank.gov.ua

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Фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2023 года.

По словам регулятора, скорее замедление инфляции было обусловлено большим предложением сырых продуктов питания, а также последующим отражением благоприятной ситуации на валютном рынке и улучшения инфляционных ожиданий в ценах отдельных товаров, прежде всего импортированных.

Базовая инфляция в июле снизилась до 12,3% г/г с 13,7% г/г в июне

Удорожание обработанных продовольственных товаров и дальше стремительно замедлялось (до 13,9% г/г). Такая динамика обусловлена дальнейшим уменьшением давления со стороны издержек бизнеса, в частности, на сырье и энергию, дальнейшим налаживанием производственных и логистических цепей, а также улучшением инфляционных ожиданий на фоне стабильной ситуации на валютном рынке.

Так, курсовая устойчивость способствовала понижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости. Среди них: рыбные продукты, шоколад, кофе, соки, сухофрукты, безалкогольные напитки и пряности.

Несмотря на рост внешних цен, подорожание подсолнечного масла на внутреннем рынке продолжает замедляться. Это, в частности, обуславливалось трудностями с ее экспортированием, в том числе вследствие прекращения функционирования «зернового коридора». Из-за уменьшения мировых цен и слабого внутреннего спроса более низкими темпами увеличивалась стоимость молочных продуктов.

Рост цен на непродовольственные товары также замедлился (до 10%) под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке. В результате более низкими темпами дорожали товары личного ухода, одежда и обувь, игрушки, мебель, бытовая техника, товары для дома, автомобили, а цены на электронику уменьшились в годовом исчислении.

Темпы роста стоимости услуг также снижались (до 12,4% г/г). Более медленно дорожали услуги кафе и ресторанов на фоне уменьшения давления со стороны издержек бизнеса, а также устойчивой ситуации на валютном рынке. Притормозил рост стоимости медицинских, ветеринарных, туристических услуг, обслуживания автомобилей, ремонта, услуг спортзалов, гостиниц и парикмахерских.

Это объясняется, прежде всего, уменьшением давления со стороны расходов бизнеса. В то же время определенное влияние имело и слабый спрос, в частности из-за все еще сложного финансового состояния домохозяйств.

Темпы роста цен на сырые продукты питания снизились до 12,3% г/г

Крупы и мука дешевели из-за низких экспортных цен, значительных запасов зерновых и увеличения производства. Цены на овощи замедлили рост благодаря расширению предложения и приблизились к прошлогодним показателям.

Из-за большего предложения также умереннее дорожали яйца, однако их стоимость и дальше превышала прошлогодний уровень, учитывая наращивание экспорта.

В то же время цены на мясо росли более высокими темпами из-за сокращения предложения на фоне неблагоприятных погодных условий, а также удорожания энергии и горючего. Также ускорился рост цен на фрукты прежде всего за счет арбузов из-за отсутствия их предложения.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 12,0% г/г

Удорожание алкогольных напитков и табачных изделий замедлилось на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке и давлении со стороны теневого предложения.

Также притормозил рост цен на транспортные услуги, учитывая более низкие, чем в прошлом году, цены на горючее. Мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжает сдерживать административную инфляцию.

Снижение цен на горючее притормозило до 10,6% г/г

Это объясняется восстановлением ставок НДС и акциза до довоенного уровня. В то же время уменьшение мировых цен на нефть, значительные запасы горючего, закупленные к повышению акциза, и усиление конкуренции на розничном рынке сдерживали рост цен на топливо.

«Инфляция и дальше замедляется благодаря расширению предложения сырых продуктов питания, а также улучшению ожиданий при сохранении курсовой устойчивости. Последнее было обусловлено, в частности, последовательной монетарной политикой НБУ, направленной на сохранение привлекательности гривневых сбережений», — говорится в сообщении.

Прогноз

НБУ прогнозирует дальнейшее снижение инфляции — до 10,6% по итогам 2023 г. и 8,5% — в следующем году.

В то же время риски усиления инфляционного давления сохраняются прежде всего ввиду высоких рисков безопасности, которые негативно влияют на ожидания, а также дальнейшие разрушения, связанные с войной.

Кроме того, на ценовую динамику может повлиять быстрее, чем прогнозировалось, возобновление экономической активности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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