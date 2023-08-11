На четвертом энергоблоке Запорожской АЭС произошла утечка воды из-за действий оккупантов — «Энергоатом»

На четвертом энергоблоке оккупированной Запорожской АЭС из-за преступных действий россиян произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

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«В результате вывода 4-го энергоблока оккупированной Запорожской АЭС в „горячее“ состояние в нарушение условий лицензии и требований» Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод четвертого энергоблока ЗАЭС в состояние «холодный останов».

В то же время, отмечает «Энергоатом», в течение следующих трех дней захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в «горячий останов», что является очередным нарушением условий лицензии и требований компании.

«Некомпетентное нелегитимное „руководство“ ЗАЭС от „Росатома“ последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, повлекшее нарушение целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано», — отметил глава «Энергоатома» Петр Котин.

Он добавил, что все причастные к инциденту, которые продолжают выполнять преступные приказы «Росатома» и доводят до критического состояния оборудования всех энергоблоков Запорожской АЭС, после деоккупации станции будут обнаружены и привлечены к ответственности.

Котин также сообщил, что высоковольтная линия связи 750 кВ отремонтирована и ЗАЭС была подключена к основной линии питания 10 августа в 19:02.