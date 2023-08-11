Ускорение инфляции в США, в JPMorgan ожидают окончания ралли на американском рынке акций: что нужно знать утром

Американские индексы США в основном выросли в четверг

Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,1%, индекс Dow Jones увеличился на 0,2%, а S&P 500 практически не изменился.

Поддержку рынку оказали свежие данные по инфляции в США, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, а также рост акций Disney (+5%) после того, как медиа-гигант сообщил о том, что поднимет цены на подписку Disney+ без рекламы.

Более 90% компаний из индекса S&P 500 уже сообщили о своих квартальных финансовых результатах. По данным FactSet, из них около 80% превзошли ожидания Уолл-стрит.

Инфляция в США ускорилась до 3,2% в годовом выражении

По данным Федерального бюро статистики труда США (BLS), впервые с конца 2022 года индекс потребительских цен продемонстрировал рост, увеличившись в июле до 3,2% по сравнению с прошлым годом. Между тем, базовый индекс потребительских цен за 12 месяцев составил 4,7%.

Оба показателя выросли на 0,2% за месяц, но, тем не менее, оказались ниже ожиданий аналитиков.

В отчете BLS отмечается, что рост инфляции в США в июле на 90% был вызван увеличением расходов на аренду жилья.

По данным CME FedWatch Tool, после публикации данных по июльской инфляции, 91% участников рынка ожидает, что на своем сентябрьском заседании Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений.

Акции Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,7%, сингапурский STI, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 1,2%, японский Nikkei вырос на 0,8%, а южнокорейский Kospi практически не изменился.

Инвесторы в Азии сохраняли более сдержанный настрой после публикации данных по инфляции в США.

JPMorgan: ралли на американском рынке акций скоро может закончится

По мнению главного рыночного стратега из JPMorgan Дэвида Лебовица, влияние банковского кризиса США вскоре может начать сказываться на рынке акций.

Кроме этого, по словам Лебовица, ожидаемое снижение потребительского спроса в США приведет к тому, что прибыль компаний сократится, что также повлияет на стоимость акций в будущем.

Эксперт также отметил, что акции США растут с начала 2023 года, в первую очередь, благодаря технологическому буму, подпитываемому искусственным интеллектом. Позитивные ожидания инвесторов по поводу будущего для технологий искусственного интеллекта привело к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq в этом году выросли на 17% и 39% соответственно.