Ускорение инфляции в США, в JPMorgan ожидают окончания ралли на американском рынке акций: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 августа 2023, 10:01 Читати українською

Ускорение инфляции в США, в JPMorgan ожидают окончания ралли на американском рынке акций: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Американские индексы США в основном выросли в четверг

Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,1%, индекс Dow Jones увеличился на 0,2%, а S&P 500 практически не изменился.

Поддержку рынку оказали свежие данные по инфляции в США, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, а также рост акций Disney (+5%) после того, как медиа-гигант сообщил о том, что поднимет цены на подписку Disney+ без рекламы.

Более 90% компаний из индекса S&P 500 уже сообщили о своих квартальных финансовых результатах. По данным FactSet, из них около 80% превзошли ожидания Уолл-стрит.

Инфляция в США ускорилась до 3,2% в годовом выражении

По данным Федерального бюро статистики труда США (BLS), впервые с конца 2022 года индекс потребительских цен продемонстрировал рост, увеличившись в июле до 3,2% по сравнению с прошлым годом. Между тем, базовый индекс потребительских цен за 12 месяцев составил 4,7%.

Оба показателя выросли на 0,2% за месяц, но, тем не менее, оказались ниже ожиданий аналитиков.

В отчете BLS отмечается, что рост инфляции в США в июле на 90% был вызван увеличением расходов на аренду жилья.

По данным CME FedWatch Tool, после публикации данных по июльской инфляции, 91% участников рынка ожидает, что на своем сентябрьском заседании Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений.

Акции Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,7%, сингапурский STI, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 1,2%, японский Nikkei вырос на 0,8%, а южнокорейский Kospi практически не изменился.

Инвесторы в Азии сохраняли более сдержанный настрой после публикации данных по инфляции в США.

JPMorgan: ралли на американском рынке акций скоро может закончится

По мнению главного рыночного стратега из JPMorgan Дэвида Лебовица, влияние банковского кризиса США вскоре может начать сказываться на рынке акций.

Кроме этого, по словам Лебовица, ожидаемое снижение потребительского спроса в США приведет к тому, что прибыль компаний сократится, что также повлияет на стоимость акций в будущем.

Эксперт также отметил, что акции США растут с начала 2023 года, в первую очередь, благодаря технологическому буму, подпитываемому искусственным интеллектом. Позитивные ожидания инвесторов по поводу будущего для технологий искусственного интеллекта привело к тому, что индексы S&P 500 и Nasdaq в этом году выросли на 17% и 39% соответственно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает LTanch и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами