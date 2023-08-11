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11 августа 2023, 9:29 Читати українською

Инвестиция Binance в токены Curve DAO, стейблкоин PayPal беспокоит Конгресс США: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Хакеры украли свыше $900 тысяч через уязвимость утилиты для биткоин-кошельков

Эксперты компании Distrust обнаружили критическую уязвимость в консольной утилите Libbitcoin Explorer для криптовалютных кошельков, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к сид-фразам и похищать средства. По состоянию на август ущерб от ее эксплуатации оценивается более чем в $900 000.

Libbitcoin Explorer устраняет необходимость доступа к полной ноде блокчейна биткоина для проведения различных операций, включая генерацию закрытых ключей и управление транзакциями.

Найденный баг затрагивает с 3.0.0 по 3.6.0 версии утилиты и связан с генератором псевдослучайных чисел (PRNG).

«Если вы создали кошелек с помощью Bitcoin Explorer от Libbitcoin, ваши средства находятся под угрозой (или уже украдены)», — заявил технический эксперт Дэвид Хардинг.

По данным экспертов, основная кража произошла примерно 12 июля 2023 года, но первоначальные взломы, вероятно, начались в мае. По состоянию на август украдены свыше $900 000 в биткоине, Ethereum, XRP, Dogecoin, Solana, Litecoin, Bitcoin Cash и Zcash. Ответственного за кражи со взломанных кошельков установить пока не удалось.

Список потенциально подверженных уязвимости биткоин-кошельков не публиковался, хотя и упоминается, что их общее число может превышать 2600 единиц. По словам экспертов, MetaMask, Ledger и Trezor не были затронуты.

Binance инвестировала $5 миллионов в токены Curve DAO

Венчурное подразделение крупнейшей криптобиржи Binance инвестировало $5 млн в токены Curve DAO (CRV).

Глава Binance Labs Йи Хэ отметила, что в рамках сотрудничества Curve Finance запустится также на BNB Chain.

Стейблкоин PayPal вызвал обеспокоенность в Конгрессе США

Член Палаты представителей США Максин Уотерс выразила глубокую обеспокоенность запуском стейблкоина PayPal. Она указала на отсутствие нормативно-правовой базы для подобных активов.

«435 млн клиентов PayPal по всему миру превышают суммарное количество онлайн-счетов во всех мегабанках. Учитывая размер и охват, федеральный надзор и обеспечение комплаенса его операций со „стабильными монетами“ необходимы для гарантии защиты потребителей и смягчения рисков для финансовой стабильности», — заявила она.

Читайте также: PayPal запустила собственный стейблкоин: как им воспользоваться клиентам платежной системы

Стоит отметить, что в 2022 году Уотерс стала соавтором законопроекта о регулировании «стабильных монет». Представительница Демократической партии на тот момент возглавляла финансовый комитет Палаты.

Банк SoFi из Сан-Франциско сообщил об активах в криптовалюте на сумму в $166 миллионов

SoFi Bank, базирующийся в Сан-Франциско с 6,2 миллиона клиентов, владеет криптовалютами на $166 млн. На балансе банка биткоины на $82 млн, Dogecoin почти на $5 млн, Cardano на $4,5 млн и другие активы.

Банк предлагает клиентам покупать и продавать криптовалюту, открыв счет. При этом SoFi не предлагает стейкинг или криптовалютный кошелек для хранения средств.

Источник: Минфин
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