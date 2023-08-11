11 августа европейская валюта прибавила 17 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро прибавил 17 копеек. Курс НБУ
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Валютный рынок
10 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,11 гривны за евро.
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Источник: Минфин
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