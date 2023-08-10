Денежная масса выросла за месяц еще на 60 миллиардов

Денежная масса (агрегат M3) в Украине после роста в июне на 2,6% в июле увеличилась еще на 2,2% или 59,5 млрд грн — до 2 трлн 788,4 млрд грн. Об этом пишет " Интерфакс-Украина «со ссылкой на НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Национального банка Украины (НБУ), в то же время темпы роста депозитов в июле замедлились до 2,3% с 2,8% в июне.

Что с депозитами

В частности, сумма гривневых депозитов в июле выросла на 3,3% или на 45,7 млрд грн — до 1 трлн 420,2 млрд грн.

Валютные депозиты в июле увеличились всего на 1,2 млрд грн или 0,2% — до 690,3 млрд грн (в гривневом эквиваленте).

Денежные средства в обращении вне банков (M0) после прироста в июне на 2,3% в июле увеличились еще на 1,9% — до 677 млрд грн, превысив уровень начала этого года (666,1 млрд грн).

Рост денежной базы (резервных средств) после замедления в июне до 1,6% в июле ускорился до 3,9% (35,6 млрд грн) — до 943 млрд грн. Такая динамика связана с увеличением в июле резервных средств банков на 9,4% или на 22,9 млрд грн. — до 266 млрд грн, а также депозитных сертификатов, объем которых вырос на 3,3% или на 15,7 млрд грн — до 494,6 млрд грн.

Объем всех кредитов в июле вырос впервые за последние 12 месяцев — на 0,5% или 4,8 млрд грн — до 943 млрд грн. В частности, гривневые кредиты увеличились на 0,4% или на 2,9 млрд грн — до 697,4 млрд грн, а валютные — на 0,8% или на 1,9 млрд грн, до 245,7 млрд грн.