К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 10 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 10 августа
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Закрытие 10 августа
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,21/40,60
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40,36/40,75
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15/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,60 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,45, евро — 41,21−41,45 грн.
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Источник: Минфин
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